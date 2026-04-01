Thami El Aissaoui transforme la NDM-UN29 en tribune internationale pour les efforts du Maroc en déminage

Genève, 22 avril 2026 – M. Thami El Aissaoui, Président du Centre Euro-Méditerranéen de Suivi des Risques des Mines, a fait de sa participation à la 29ème édition de la NDM-UN29 un véritable plaidoyer en faveur de l’action humanitaire du Royaume du Maroc. Du 22 au 24 avril, à Genève, le Président a multiplié les rencontres avec les principaux acteurs de la lutte antimines, présentant avec précision les avancées concrètes réalisées par le Maroc dans les provinces du Sud malgré la menace persistante des mines posées par les milices du Polisario.

« Ces engins continuent de faucher des vies innocentes et d’entraver tout développement durable », a insisté M. El Aissaoui lors de ses échanges. Le Président du CEMSRM a particulièrement mis en avant l’approche holistique du Maroc : déminage systématique, programmes d’éducation aux risques et une assistance complète aux victimes qui couvre la prise en charge médicale, la réadaptation physique et la réinsertion socioprofessionnelle. Ces efforts, soutenus et structurés, ont été salués comme une réponse exemplaire à une crise humanitaire qui perdure.

Au-delà des chiffres et des programmes, M. Thami El Aissaoui a défendu avec détermination une « lecture humanitaire » de l’Initiative d’autonomie marocaine. Documents à l’appui, il a démontré aux délégations présentes que cette solution politique est la seule à même d’offrir une perspective concrète de retour et de dignité aux populations des camps de Tindouf. Il a cité directement les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, issues du discours du 31 octobre 2025, appelant à un retour volontaire et à la construction d’un avenir commun dans un Maroc uni.

Par son leadership affirmé, le Président El Aissaoui positionne le CEMSRM comme un acteur clé de la mobilisation internationale. Jusqu’à la fin de la réunion, il continuera à porter ce message de paix, convaincu que l’Initiative d’autonomie représente le chemin le plus sûr vers un Sahara libéré des mines et ouvert à un développement inclusif.