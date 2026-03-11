Madagascar: Vers l’organisation d’élections municipales anticipées dans la capitale

Le Conseil d’Etat malgache a annulé ce 09 mars les résultats des dernières élections municipales à Antananarivo tenues fin 2024. Une décision judiciaire qui alourdit le chronogramme électoral pour les mois à venir sur la Grande Ile dans le cadre de la Transition ouverte depuis octobre 2025.

C’est une alliée du Président déchu Rajoelina, Harilala Ramanantsoa, qui avait remporté le scrutin municipal tenu fin 2024. Une victoire contestée vivement par son adversaire, le fils de l’ancien Président Marc Ravalomanana, Tojo Ravalomanana. Ce dernier n’a eu de cesse de dénoncer des fraudes électorales.

Dans son arrêt de ce 09 mars, le Conseil d’Etat malgache a «ordonné la tenue d’une nouvelle élection à une date non communiquée pour choisir le futur Maire de la capitale malgache». La Mairie d’Antananarivo joue un rôle-pivot dans les projections politiques sur le plan national à Madagascar depuis près de 3 décennies.

Dans le cadre de la Transition ouverte depuis octobre 2025, une première phase de «Consultations nationales tous azimuts» est programmée d’ici fin 2026. Ces Consultations doivent déboucher sur une refonte du système électoral national et sur un projet de nouvelle Constitution qui sera ensuite soumis à un référendum, entre mai et juillet 2027. Une élection présidentielle est ensuite attendue au dernier trimestre 2027 pour clôturer la Transition malgache qui se veut la plus inclusive possible.