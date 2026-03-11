 La MISAHEL échange avec le Président en exercice de la CEDEAO

Le diplomate Mamadou Tangara (Représentant spécial de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel dans le cadre de la MISAHEL) a échangé ce 10 mars à Freetown avec Julius Maada Bio (Président sierra-léonais et Président en exercice de la CEDEAO).

Ces échanges diplomatiques s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés depuis plusieurs mois par l’UA (Union Africaine) pour «maintenir des ponts entre la CEDEAO et les pays de l’AES (Alliance des Etats du Sahel)», a détaillé la MISAHEL.

«J’ai réaffirmé mon engagement indéfectible en faveur d’un dialogue constructif sur les questions de sécurité au Sahel», a affirmé le Chef de l’État sierra-léonais à l’issue de l’entretien de ce 09 mars qu’il a qualifié de «productif».

Le déplacement de Mamadou Tangara en Sierra Leone intervient cinq jours après sa visite au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja (Nigeria). Avant son voyage au Nigeria, Mamadou Tangara avait déjà séjourné dans les 3 Etats membres de l’AES où il a été reçu par les hauts dirigeants de ces pays qui demeurent sous sanctions de l’UA (depuis 2020), après la série de putschs perpétré sur leurs territoires.

Le Président Julius Maada Bio lui-même fait de la préservation du dialogue avec ses frères d’armes à la tête du Burkina Faso, du Niger et du Mali une pierre de touche de son mandat à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. Dans ce sens, il ne cesse de multiplier, discrètement ou ouvertement, des pas vers les Républiques de l’AES.