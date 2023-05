Révision de la liste électorale au Gabon: Démarrage de l’opération

Au Gabon, c’est dans la commune de Port-Gentil et le département de Bendjé que le coup d’envoi officiel de l’opération de révision de la liste électorale a été donné ce 9 mai 2023 par le Gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngomo Ayong.

Cette étape de la procédure électorale permettra aux personnes n’ayant jamais voté de s’inscrire sur la liste électorale, ainsi qu’à celles qui souhaitent changer de centre de vote ou signaler le décès d’un proche de l’exprimer. Le Gouverneur a invité toute la population de la province à participer à cette opération d’enrôlement, qui a-t-il rappelé, est un devoir civique.

Il a également appelé les autorités locales à mobiliser les ressources nécessaires pour garantir le succès de cette opération. Les critères pour s’inscrire consistent à être de nationalité gabonaise, à avoir 18 ans révolus le jour de l’inscription, et à jouir de ses droits civils et politiques. La révision de la liste électorale est cruciale pour garantir la transparence et la crédibilité des élections à venir, a expliqué un agent recenseur. Les citoyens doivent ainsi profiter de cette occasion pour s’enrôler, et exercer, le moment venu, leur droit de vote.

La révision des listes électorales se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin 2023.