L’AGF accorde à Oragroup un financement de 100 millions de dollars destiné aux PME en Afrique

Le groupe «African Guarantee Fund» (AGF) vient d’accorder un financement de 100 millions de dollars à Oragroup sur les cinq prochaines années. Ce portefeuille est destiné à accompagner le développement des PME dans les 12 pays d’Afrique de l’ouest et du centre, où la banque est présente.

Le renforcement du partenariat entre les deux institutions permettra au groupe Orabank de jouer un rôle majeur dans le développement des économies où il opère, en apportant une solution à l’épineux problème de l’accès des Pme-Pmi au financement.

«Le groupe African Guarantee Fund ambitionne de promouvoir le développement économique, d’accroître les créations d’emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant des solutions de garantie et un appui au renforcement des capacités, spécifiquement destinés à soutenir les Pme africaines», s’est réjouit Jules Ngankam, directeur général du groupe AGF.

«Toutes ces PME sont le poumon de notre tissu économique mais tant qu’elles n’ont pas accès aux financements à la hauteur de leurs besoins cette contribution restera vaine», a-t-il fait remarquer.

«Cette garantie de portefeuille va renforcer la capacité du groupe Orabank à financer les Pme avec des solutions innovantes et adaptées à la gestion du risque et à leur cycle de développement » et ce «en totale adéquation avec notre plan stratégique d’accompagner efficacement les Pme dans tous les compartiments de leur écosystème, s’est réjoui pour sa part Ferdinand Ngon Kemoum, administrateur directeur général d’Oragroup.

Ce partenariat bénéficie du soutien de l’Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique – Afawa de la BAD, et permettra donc d’accroître le financement de l’entrepreneuriat féminin dans la région. La garantie couvrira également les PME éligibles au financement vert.

Créé en 1994 à l’initiative d’organismes de développement internationaux, réunissant des banques commerciales et des établissements financiers implantés dans l’espace CEDEAO, le Fonds Gari, devenu African Guarantee Fund en 2011, a pour ambition de faciliter l’accès des entreprises privées de la région aux financements à moyen et long termes.