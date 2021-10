Egypte/Tentative d’assassinat de Sissi: La perpétuité confirmée pour 32 condamnés

Un tribunal militaire égyptien a confirmé mercredi la condamnation à perpétuité de 32 personnes accusées d’avoir planifié en 2014, une «tentative d’assassinat» du président Abdel Fattah al-Sissi et d’un ex-prince héritier saoudien, a indiqué leur avocat.

Mardi dernier, l’avocat Khaled al-Masri a indiqué sur Facebook qu’un tribunal militaire avait «rejeté l’ensemble des appels interjetés dans l’affaire (…) et confirmé les verdicts tels qu’ils ont été prononcés, excepté pour deux prévenus dont la peine a été réduite à 15 ans d’emprisonnement».

Sissi effectuait en 2014 son pèlerinage à La Mecque ainsi que Mohamed ben Nayef, alors prince héritier saoudien, ont été visé par une «tentative d’assassinat», selon des comptes rendus de l’enquête du parquet égyptien repris par des journaux lors de l’ouverture du dossier en 2016.

En juin 2019, plus de 290 personnes avaient été condamnées à des peines de prison dans cette affaire. 32 de ces prévenus ont écopé de la prison à vie, soit 25 ans en Egypte, 264 autres de peines allant de trois à 15 ans d’emprisonnement, tandis que seulement deux avaient été acquittées.

Tous ces prévenus avaient été accusés d’avoir «constitué des cellules terroristes» appartenant à la Province du Sinaï, branche de l’organisation de l’Etat islamique dans cette péninsule de l’Est de l’Egypte.

L’un des crimes pour lesquels ils ont été condamnés est d’avoir planifié une «tentative d’assassinat» du président Sissi et du prince Mohamed ben Nayef, ancien ministre saoudien de l’Intérieur.

Et depuis février 2018, l’armée mène une opération d’envergure contre les djihadistes, principalement dans le nord du Sinaï et le désert occidental. Plus d’un millier de djihadistes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans le Sinaï, selon les chiffres officiels égyptiens.