Le gouvernement burkinabè suspend l’activité du Conseil norvégien pour les réfugiés

Le gouvernement du Burkina Faso a suspendu jeudi les activités du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) dans la région du centre-nord du pays, accusée de jeter le discrédit sur le gouvernement.

«J’ai décidé la suspension sans délai jusqu’à nouvel ordre de toutes les activités du NRC dans les sites de PDI (Personnes déplacées internes)», a indiqué la ministre en charge de l’Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo dans une lettre au gouverneur de la région.

La suspension fait suite à une «campagne de communication et une volonté manifeste» de l’ONG norvégienne qui «tente de discréditer le Gouvernement (burkinabé)», a justifié Mme Ilboudo.

Dans un communiqué publié mi-septembre, le Conseil norvégien pour les réfugiés affirmait que le Gouvernement burkinabé met des semaines à enregistrer les personnes déplacées pour qu’elles reçoivent de la nourriture et d’autres aides, ce qui oblige certaines d’entre elles à retourner dans des zones dangereuses.

Présente au Burkina Faso depuis juillet 2019, le NRC vient en aide aux populations déplacées dans les régions du centre-nord, du Sahel et du Nord, cibles régulières d’attaques jihadistes qui ont fait environ 2.000 morts depuis 2015.

Un dialogue politique entre la majorité et l’opposition consacré à la situation sécuritaire au Burkina Faso, en proie à des violences jihadistes récurrentes, a abouti à un consensus sur une «mobilisation patriotique».

«Nous ne pourrons apporter de réponses pertinentes aux préoccupations essentielles de notre nation que sont la question sécuritaire et celle de la réconciliation nationale sans un consensus national, une mobilisation patriotique et un sens élevé du devoir et de l’intérêt national», a déclaré mercredi dernier le président burkinabé Roch Marc Kaboré, mettant fin à la session du dialogue politique lancé le 17 juin dernier.