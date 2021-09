Côte d’Ivoire : La géo-information comme solution pour prévenir les crises

Le ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a procédé jeudi à l’ouverture de la 5ème édition du Salon international de la géomatique qui a pour thème «Apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises».

Organisé par le Comité national de télédétection et d’information géographique (CNTIG), ce salon qui se déroule trois jours à l’auditorium de la Caistab, à Abidjan, réunit des chercheurs, des experts des questions de la géomatique venus du continent et de l’Europe. Les organisateurs du salon tablent sur la présence de plus d’un millier de visiteurs.

«La géomatique est une technique qui associe l’informatique à la gestion, au stockage et au transfert des données géographiques», a expliqué à la presse le ministre Adama Diawara, indiquant que «la géo-information nous permet de prévenir la crise ou de la gérer de façon efficiente» lorsqu’elle survient.

En outre, la géo-information permet aux gestionnaires de la crise de prendre des décisions appropriées, a-t-il expliqué précisant que l’usage de la géo-technologie et la géo-information dans la gestion des crises participe à l’édifice de la science et de la recherche en matière de développement.

Les experts de la géo-information réfléchiront sur la thématique centrale du Salon, à savoir l’«apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises».

De son côté, le directeur général du CNTIG, Edouard Fonh-Gbéi a souligné qu’il s’agit «d’une part de porter notre apport sur les solutions géo-informatiques» en vue d’une maîtrise de «la sécurité territoriale, la gestion des crises sanitaires, la gestion efficiente des terres, la sécurité alimentaire et la modernisation des trafics urbains».