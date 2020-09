Côte d’Ivoire-Présidentielle : Affi N’guessan appelle lui aussi à la désobéissance civile

L’ancien Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N’Guessan, candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire, a affirmé souscrire à l’appel à la désobéissance civile lancé dimanche dernier, par l’autre candidat, l’ancien président, Henri Konan Bédié.

«A cause de la dictature d’Alassane Ouattara, je souscris entièrement et totalement à la désobéissance prônée par le président Henri Konan Bédié et l’ensemble des forces politiques et sociales ivoiriennes», a affirmé Affi N’Guessan, ancien Premier ministre sous le mandat de l’ex-président, Laurent Gbagbo.

«Au nom du FPI, je lance un appel à (…) tous les Ivoiriens épris de paix, de liberté, de démocratie de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d’ordre qui seront adressés dans les prochains jours», a poursuivi Affi N’Guessan, arrivé deuxième, avec 9,29% des voix, lors de la présidentielle en 2015.

Bédié avait lancé son appel à la désobéissance civile, après la décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature à un troisième mandat controversé, du président sortant Alassane Ouattara et de rejeter 40 des 44 candidatures dont celles de l’ex-président Laurent Gbagbo et de l’ex-chef rebelle et ancien Premier ministre, Guillaume Soro.