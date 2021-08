Cacao : La Côte d’Ivoire et le Ghana signent un accord de coopération

Les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, la Côte d’Ivoire et le Ghana, ont annoncé jeudi être parvenus à un accord afin d’améliorer leur coopération sur la fixation des prix du cacao et la lutte contre le travail des enfants dans l’industrie.

Pour la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, Shirley Ayorkor Botchway, les deux pays se sont entendus afin de créer un organe de coopération couvrant la recherche, la fixation des prix et le travail infantile. «Nos deux pays, qui produisent plus de 60% du cacao mondial, se sont déjà coordonnés sur ces sujets par le passé mais cette nouvelle organisation marque un pas supplémentaire vers une coopération plus efficace», a-t-elle signifié à la presse.

La Côte d’Ivoire fournit plus de 40% du cacao mondial, le Ghana au moins 20%, mais plus de la moitié de leurs producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les deux pays ouest-africains se sont unis en 2019 afin d’obtenir un meilleur prix de la part de l’industrie chocolatière pour chaque tonne de cacao.

Le marché mondial du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars, concentré entre les mains de quelques multinationales. Malgré le revenu de subsistance additionnel négocié par les deux pays auprès des fabricants de chocolat afin d’aider les fermiers locaux, les prix du cacao restent bas, estiment des experts en Côte d’Ivoire.

Plus de la moitié du million de personnes travaillant dans le secteur restent sous le seuil de pauvreté, gagnant moins de 1,20 dollar par jour, selon la Banque mondiale.