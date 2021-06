Niger : Deux Chinois enlevés dans l’ouest du pays (Autorités locales)

Deux employés chinois d’une société minière ont été enlevés dans l’ouest du Niger dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi le Gouverneur de la région.

«Deux ressortissants chinois ont été enlevés dans la nuit (…) par des hommes armés à Mbanga», un village de l’Ouest nigérien, a déclaré Tidjani Ibrahim Katiella, le gouverneur de Tillabéri, région située dans la zone dite des «trois frontières», entre Niger, Burkina Faso et Mali.

Cette zone est régulièrement frappée par les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ou à l’organisation Etat islamique (EI).

Les Chinois enlevés «ont un permis de recherche d’or et ont déjà reçu des avertissements mais ils ont refusé de rentrer», a ajouté le Gouverneur, affirmant que l’identité des assaillants et le nombre des ravisseurs n’étaient pas connus. Le dernier rapt d’un ressortissant chinois dans le pays remonte au 6 juillet 2007. Il s’agissait d’un employé de la China Nuclear Engineering and Construction Corporation (CNEC) qui menait des activités de recherche d’uranium dans la région d’Agadez (Nord).

Il avait été enlevé par les rebelles touareg du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ) qui accusaient la Chine d’aider le Niger «dans l’achat d’armements visant à les mater».

Le 21 mars, les localités d’Intezayane, Bakorat, Woursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia, région de Tahoua, à l’est de celle de Tillabéri, ont été attaquées par des hommes armés qui ont tué 141 personnes, selon un bilan officiel. Ces attaques étaient les plus meurtrières commises au Niger ces dernières années. Le pays fait aussi face dans le Sud-Est, frontalier du Nigeria, aux attaques du groupe jihadiste nigérian Boko Haram.