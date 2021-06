Nigeria: Le chef de Boko Haram Abubakar Shekau est mort, confirme un groupe rival

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, s’est suicidé lors de combats contre le groupe jihadiste rival de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), a affirmé Abu Musab Al-Barnawi chef d’un groupe rival, dans un enregistrement audio publié deux semaines après de premières informations faisant état de sa mort.

«Shekau a préféré l’humiliation dans l’au-delà à l’humiliation sur Terre. Il s’est donné la mort en déclenchant un explosif», déclare en langue kanuri une voix semblant être celle du chef de l’Iswap Abu Musab Al-Barnawi dans cet enregistrement. Boko Haram ne s’est pas exprimé sur la mort annoncée de son chef et l’armée nigériane dit enquêter.

En plus de dix ans de conflit dans le nord-est du Nigeria, le chef du groupe jihadiste Boko Haram Abubakar Shekau a été donné pour mort au moins cinq fois, avant de réapparaître.

Mi-mai, ce groupe jihadiste rival lié au groupe État islamique a mené une opération contre lui dans le bastion de Boko Haram, la forêt de Sambisa. Selon des sources proches des services de renseignement, Abubakar Shekau s’était alors grièvement blessé en tentant de se tuer pour éviter d’être capturé.

En 2016, Boko Haram s’est scindé en deux, avec d’un côté la faction historique, dirigée par Abubakar Shekau, qui contrôle la région autour de la forêt de Sambisa, et de l’autre l’Iswap, reconnu par l’organisation Etat islamique (EI), dont le bastion se trouve autour du lac Tchad.

Les deux groupes jihadistes combattent l’armée nigériane, et des affrontements ont également lieu entre eux pour le contrôle du territoire.

Ce conflit, qui a commencé avec les attaques de Boko Haram dès 2009, a fait plus de 40.000 morts et forcé 2 millions de personnes à fuir leurs domiciles.