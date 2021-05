UE-Méditerranée : Cent migrants secourus au large de la Tunisie

Un navire de l’armée tunisienne a secouru lundi cent migrants, dont huit bébés et dix femmes, qui tentaient de rallier clandestinement la rive sud de l’Europe à bord d’une embarcation pneumatique au large de la Tunisie, a indiqué le ministère de la Défense.

Partis à l’aube des côtes libyennes, ces migrants, «tous» originaires de pays d’Afrique subsaharienne, ont été interceptés par un navire militaire tunisien au large de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, a ajouté le ministère dans un communiqué. «Le moteur de leur embarcation est tombé en panne», a précisé Mohamed Zekri, porte-parole du ministère.

La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de la Libye voisine, avant de faire naufrage en Méditerranée centrale, l’une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations unies.

Le 18 mai, plus de 50 personnes ont été portées disparues et une trentaine d’autres ont été secourues au large de la Tunisie après le naufrage de leur bateau parti de la Libye.

L’ONU a recensé plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021, et 1.400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté, avec 11.000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu’à la même période en 2020, en raison notamment de la «détérioration» de la situation pour les étrangers dans ce pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).