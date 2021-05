Mali: L’UA et l’ONU exigent la «libération immédiate et inconditionnelle» des dirigeants de la transition

Le président en exercice de l’Union africaine (UA), le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, a exigé mardi la «libération immédiate et inconditionnelle» des dirigeants de la transition au Mali arrêtés par les militaires.

Le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ont été arrêtés lundi et conduits au camp militaire de Kati, haut lieu de l’appareil de Défense, après avoir formé un nouveau Gouvernement à la suite de la démission du précédent au bout de quelques mois d’exercice seulement. Le président et le Premier ministre de transition maliens ont passé la nuit dans des locaux contrôlés par les militaires.

L’exclusion de certains militaires de la composition du Gouvernement de transition communiquée lundi, a mécontenté les militaires auteurs du coup d’Etat qui avait renversé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta il y a neuf mois, le 18 août 2020.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi dans un tweet «au calme» au Mali et à la «libération inconditionnelle» de ses dirigeants civils.

Un peu plus tôt, la CEDEAO, l’Union Africaine, la force de l’ONU au Mali (Minusma), la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union européenne, avaient dans un communiqué conjoint, condamné «fermement la tentative de coup de force» des militaires.

Les putschistes avaient nommé en septembre dernier un civil au poste de Premier ministre, Moctar Ouane, la principale condition posée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La junte s’est engagée à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus, au terme d’une période de transition d’une durée maximale de 18 mois. Mi-avril, les autorités de transition maliennes ont annoncé l’organisation le 31 octobre d’un référendum sur une révision constitutionnelle, et fixé à février-mars 2022 les élections présidentielle et législatives.