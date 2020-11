La procureure de la CPI Bensouda dénonce le recours aux mines contre des civils en Libye

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda a dénoncé mardi lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité de l’ONU, un recours de plus en plus important aux mines et explosifs contre des civils en Libye.

«Nous avons reçu des informations crédibles sur une utilisation de plus en plus importante de mines et explosifs improvisés contre des civils», a-t-elle affirmé, alors que ses services enquêtent sur les violations des droits humains en Libye.

«Des mines et des explosifs improvisés auraient été placés dans des garages, des cuisines et des chambres de maisons particulières », s’est insurgée Fatou Bensouda.

Elle précise que «ces découvertes ont été faites après le retrait des forces de Tripoli et de ses environs», en visant implicitement les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays opposé au Gouvernement d’union nationale reconnu par l’ONU et basé à Tripoli.

Les deux parties observent un cessez-le-feu depuis octobre et ont commencé en début de semaine en Tunisie des discussions politiques sous l’égide de l’ONU sur un nouveau gouvernement unifié et l’organisation d’élections.

La Libye a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, déchirée entre le Gouvernement d’union nationale (GNA) basé dans l’Ouest à Tripoli, reconnu par l’ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar.