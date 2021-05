Un haut responsable américain en visite à Tripoli pour soutenir la transition en Libye

Le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, Joey Hood a rassuré mardi, les nouvelles autorités de transition en Libye du soutien de Washington, lors d’une rencontre à Tripoli avec le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah et sa cheffe de la diplomatie.

Joey Hood a affirmé au cours d’une conférence de presse avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush que «l’objectif des Etats-Unis est une Libye souveraine, stable et unifiée, sans ingérence étrangère».

«Les Etats-Unis s’opposent à toute escalade militaire et à toute intervention militaire étrangère. Nous nous opposons aux combattants étrangers» en Libye, a-t-il déclaré.

De son côté, Mme Al-Mangoush a «salué le rôle de la nouvelle administration» américaine dans le règlement de la crise libyenne, et s’est félicitée d’accueillir «cette visite de haut niveau, la première depuis plusieurs années».

Selon l’ONU, plus de 20.000 mercenaires et militaires étrangers sont toujours en Libye. La procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda a mis en garde lundi les mercenaires et militaires étrangers se trouvant en Libye contre d’éventuelles poursuites judiciaires, en appelant aussi à l’arrêt de l’utilisation de centres de détention pour commettre des crimes.

Le nouvel exécutif d’unité, dirigé par l’homme d’affaires Abdelhamid Dbeibah, est né d’un processus onusien, confirmé en mars par un vote de confiance du Parlement.

Désigné au côté d’un Conseil présidentiel de trois membres, ce nouveau gouvernement est chargé d’unifier les institutions, de mettre un terme au conflit et de mener à bien une transition jusqu’à la tenue des élections présidentielle et législatives le 24 décembre 2021.