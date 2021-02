Niger-Présidentielle : L’ex Premier ministre Seini Oumarou  se rallie à Mohamed Bazoum

Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, vient de bénéficier du soutien du Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD Nassara) dont le candidat était arrivé troisième au premier tour de la présidentielle.

Le MNSD Nassara, classé 3e à l’issue du premier tour avec 8,95% des suffrages valablement exprimés, a pris en compte «le contexte actuel marqué par de nombreux défis persistants, en l’occurrence la situation sécuritaire nationale et régionale» pour justifier son soutien au Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS Tarayya) pour le second tour de la présidentielle du 21 février prochain.

Dans ce sens, le MNSD Nassara a constaté la similitude entre son programme et celui du PNDS Tarayya ainsi que l’engagement de Bazoum à accorder une importance de premier ordre aux questions de sécurité, d’équité, d’accès aux services sociaux de base, de développement rural inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire.

Ainsi, la formation politique de l’ancien Premier ministre Seïni Oumarou est désireuse «de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tarayya dans un esprit de loyauté, de confiance mutuelle et d’engagement résolu à promouvoir un développement humain équitable et accéléré pour nos vaillantes populations».

Mohamed Bazoum a obtenu 1.879.629 voix soit 39,3% et son challenger Mahamane Ousmane 812.412 voix soit 16,98%, selon le conseil constitutionnel.

Dix autres candidats malheureux du premier tour parmi lesquels l’ancien président Salou Djibo ont formé une seconde alliance, l’Alliance des candidats pour le changement (ACC), proposant leur soutien au second tour «à tout candidat intéressé», moyennant un partage du pouvoir ensuite.