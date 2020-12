Covid-19: L’Algérie envisage un début de vaccination en janvier prochain

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, actuellement hospitalisé en Allemagne pour sa contamination au coronavirus, a annoncé dimanche le lancement en janvier prochain, d’une campagne de vaccination contre le Covid-19 en Algérie, en invitant le comité scientifique à prendre le «vaccin adéquat».

«J’ai instruit le Premier ministre à l’effet de présider, sans délai, une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti Covid-19 et de lancer la campagne de vaccination dès janvier 2021», a écrit le président Tebboune sur son compte Twitter.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a assuré récemment que l’Algérie compte acquérir un «vaccin anti-Coronavirus présentant des garanties certaines, d’où l’impératif d’éviter toute précipitation ou décision aléatoire».

L’Algérie compte près de 100.000 contaminations, dont 2.666 décès recensés depuis l’enregistrement du premier cas le 25 février, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié dimanche.

Le spécialiste de réanimation médicale et membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, Ryad Mahiaoui a récemment annoncé que dans le cas où l’Algérie bénéficierait d’un vaccin contre la COVID-19, les personnels soignants, et toute personne susceptible de développer une forme grave de COVID-19, en l’occurrence les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont prioritaires.

Le président Tebboune se trouve en convalescence en Allemagne, où il a été hospitalisé en urgence le 28 octobre après avoir contracté le nouveau coronavirus. Agé de 75 ans, le président algérien avait promis dimanche dernier lors de sa première apparition publique, dans une vidéo de cinq minutes, de rentrer en Algérie «dans les plus brefs délais» d’ici deux ou trois semaines au maximum.