Libye: 138 migrants interceptés au large de Tripoli

Un groupe de 138 migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe par la mer Méditerranée ont été interceptés mercredi au large de la côte ouest de la Libye et ramenés à la base navale de la capitale Tripoli.

Ces candidats à l’exil ont été interceptés à bord d’un bateau gonflable par les garde-côtes libyens, à 90 km de la capitale, a annoncé la marine libyenne, précisant que plus de la moitié de ces migrants sont originaires du Soudan, les autres issus de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.

Lundi, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait annoncé l’interception en 48 heures de quelque 1.000 migrants qui tentaient la même traversée. L’OIM fustige encore une fois une «politique migratoire irresponsable».

Mardi, deux femmes et trois enfants sont morts en Méditerranée au large des côtes libyennes après le naufrage de leur embarcation. Le même jour, une autre embarcation transportant environ 80 migrants a chaviré au large des côtes libyennes, provoquant la mort de deux femmes et trois enfants.

Mais des pêcheurs présents dans la zone, accompagnés par les garde-côtes libyens, ont finalement procédé au sauvetage de l’embarcation et 75 personnes ont pu être secourues et placées en centre de détention en Libye.

Depuis le début de l’année, au moins 230 migrants sont morts en Méditerranée centrale, d’après les chiffres de l’OIM. La Libye est une route majeure pour des milliers de migrants, principalement des Subsahariens, qui tentent de gagner l’Europe par la mer.

Agences de l’ONU et ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de ces migrants et leurs conditions déplorables dans les centres de détention. Passeurs et trafiquants ont profité ces dix dernières années, du climat d’instabilité qui a régné dans ce pays situé à quelque 300 km des côtes italiennes.