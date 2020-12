Covid-19 : Reprise des vols intérieurs en Algérie après neuf mois d’interruption

Les autorités algériennes ont annoncé lundi que les liaisons intérieures, suspendues depuis le 17 mars dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, vont reprendre le 6 décembre prochain.

Cette mesure concernera la totalité des vols de et vers les wilayas (préfectures) du sud du pays et, dans un premier temps, 50% des vols desservant celles du nord de l’Algérie, précise un communiqué.

En outre, après avoir autorisé à la mi-août, la prière dans les mosquées de plus de 1.000 places, le gouvernement a autorisé l’ouverture à partir de mercredi de celles qui peuvent accueillir plus de 500 fidèles. Celles-ci seront soumises à des inspections pour le respect des mesures sanitaires.

En revanche, un couvre-feu de 20H00 (19H00 GMT) à 05H00 (04H00 GMT) est étendu pour 15 jours dans deux préfectures supplémentaires, soit au total 34 préfectures sur les 48 wilayas que compte le pays.

Durant cette même période, les salles omnisports, les salles de sport, les lieux de détente, les espaces récréatifs et de loisirs, les maisons de jeunes, et les centres culturels resteront fermés dans ces 34 régions.

Certains commerces doivent cesser toute activité à partir de 15H00 (14H00 GMT), notamment les vendeurs d’électroménager, les magasins d’articles de sport et de jouets, de literie, les pâtisseries et boulangeries, et les salons de coiffure. Tous les rassemblements –notamment pour des mariages et des circoncisions mais aussi les manifestations politiques demeurent interdits.

Plus de deux semaines après avoir franchi la barre symbolique des 1000 cas positifs quotidiens de Covid-19, l’Algérie est repassée sous ce seuil symbolique ce lundi, avec 978 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures.

L’Algérie compte depuis le début de l’épidémie dans le pays en février dernier, 83199 personnes contaminées à la Covid-19, dont 2.431 décès 53.809 guérisons.