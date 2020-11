Le Kenya durcit ses mesures-barrières suite à la hausse des cas de la Covid-19

Le président kenyan, Uhuru Kenyatta a annoncé mercredi, une extension du couvre-feu nocturne jusqu’au 3 janvier 2021, ainsi qu’une interdiction des rassemblements politiques dans le pays suite à la hausse des cas d’infection au nouveau coronavirus ces dernières semaines.

«A compter de ce 4 novembre, le couvre-feu sera désormais effectif entre 22H00 et 04H00» locales, a déclaré Uhuru Kenyatta dans un discours retransmis à la télévision.

Ce couvre-feu, en vigueur depuis fin mars, était en vigueur de 21H00 à 23H00 depuis le 28 septembre, date à laquelle plusieurs mesures de restriction avaient été assouplies face à un ralentissement de la propagation de l’épidémie.

Le Kenya, qui s’était réjouit en septembre, d’une baisse du nombre d’infections au Covid-19, a connu en octobre son mois le «plus tragique», a dit Kenyatta, avec plus de 15.000 nouvelles infections (sur un total de plus de 58.000) et environ 300 morts, soit presque le tiers des décès enregistrés depuis mars.

Le chef de l’Etat a indiqué mercredi que les élèves des quelques écoles déjà rouvertes allaient continuer à étudier mais que toutes les autres resteraient fermées jusqu’en janvier 2021.

Désormais «tous les rassemblements et réunions politiques sont suspendus pour une période de 60 jours et ceci prend effet immédiatement», a ajouté M. Kenyatta.

L’économie kényane a été fortement secouée par la pandémie de Covid-19. Au deuxième trimestre, le PIB s’est contracté de 5,7% comparé à une croissance de 5,3% sur le même trimestre 2019 et au moins 1,7 million de salariés ont perdu leur emploi, selon les chiffres officiels.