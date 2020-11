Maroc-Sahara : Les Emirats arabes unis ouvrent un Consulat à Laâyoune

Les Emirats arabes unis ont inauguré hier mercredi, un consulat général à Laâyoune, principale province de la zone sud du Maroc, ancienne colonie espagnole, libérée en 1975 au lendemain de l’historique marche verte, dont le 45ème anniversaire sera célébré ce vendredi 6 novembre.

L’ouverture de cette seizième représentation diplomatique «vient conforter une dynamique de reconnaissance de la marocanité du Sahara» occidental, avec «un soutien de plus en plus important de la communauté internationale», a déclaré à la presse, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Quinze pays africains ont déjà ouvert des représentations diplomatiques depuis fin 2019, à Laâyoune et à Dakhla, grand port de pêche situé plus au sud.

Les Emirats arabes unis sont le premier pays arabe du Golfe à établir un consulat dans les provinces sud du Royaume. «Ce n’est pas un acte anodin, c’est un acte qui a une signification politique, juridique et diplomatique», s’est félicité le ministre Bourita.

Le Polisario qui se sent terrassé par l’ouverture croissante des missions diplomatiques étrangères au Sahara, a réagi à ce dernier événement en affirmant qu’il s’agit d’une «violation du droit international et (une) atteinte au statut juridique du Sahara occidental en tant que territoire non autonome».

Le litige autour d’une partie du Sahara marocain dont le processus de règlement est piloté par l’Organisation des Nations unies (ONU), oppose depuis plus de quatre décennies, le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario dont l’Algérie abrite son QG, le soutient et le finance.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé vendredi dernier à la reprise des consultations entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Les négociations autour du statut du Sahara Occidental sont à l’arrêt depuis la démission le 23 mai 2019, de l’ex-envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, l’Allemand Horst Köhler.