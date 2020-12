Le Niger veut doubler les effectifs de son armée pour combattre le terrorisme

Les effectifs de l’armée du Niger, qui combat depuis des années les groupes terroristes, devrait passer de 25.000 actuellement à «au moins 50.000» dans les cinq prochaines années, a affirmé le ministre de la Défense, Issoufou Katambé, samedi devant le Parlement à Niamey.

L’armée du Niger paie un lourd tribut à la lutte aux groupes djihadistes dont les attaques se sont multipliées depuis 2015 notamment dans l’ouest (proche du Mali), où le groupe Etat islamique est notamment présent, et dans le sud-est riverain du Lac Tchad et du Nigeria, devenu un repaire du groupe Boko Haram.

«Une armée, il faut au moins 50 à 100.000 ou 150.000 éléments et nous, nous sommes à 25.000 (hommes) seulement, c’est pour ça que le président de la République (Mahamadou Issoufou) a pris l’engagement que d’ici cinq ans, il faut qu’on multiplie ce chiffre-là, il faut que nous ayons au moins 50.000 éléments dans cette armée», a précisé le ministre Katambé.

Pour atteindre cet objectif, M. Katambé a annoncé une «multiplication des centres d’instruction militaires dans les huit régions» du pays pour former les nouvelles recrues et une «augmentation du nombre des encadreurs» militaires et la «création d’écoles de formations» d’officiers et sous-officiers. Une école d’état-major sera aussi ouverte en janvier 2021. En outre, l’âge de la retraite pour «les militaires de rangs» a été repoussé de 47 ans à 52 ans, a-t-il souligné.

Dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie du soutien de la France, des Etats-Unis, de l’Italie dans les domaines de la logistique et de la formation militaire. La France et les Etats-Unis ont des bases militaires au Niger et l’Allemagne y dispose d’une base logistique.

Selon l’ONU, les attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait 4.000 morts au Mali, au Niger et au Burkina en 2019.