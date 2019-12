Le Rwanda abrite le 1er Sommet mondial sur le Genre en Afrique

Le président rwandais Paul Kagamé a invité lundi ses homologues africains à l’ouverture à Kigali, du premier Sommet mondial du Genre en Afrique, à travailler de concert pour que l’égalité des sexes puisse s’installer confortablement dans le continent.

«Nous devons travailler de concert pour que l’égalité des sexes puisse s’installer confortablement…», a souligné le président Kagamé à l’ouverture du sommet placé sous le thème «éliminer les obstacles à l’égalité des sexes».

Pour sa part, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina a invité les participants à «réfléchir sur la manière d’accroître les possibilités économiques, sociales et politiques pour les femmes et les filles », estimant qu’«un monde plus intelligent doit investir dans les femmes et les filles».

« Soyons intelligents et sages : les femmes sont les meilleurs investissements que peut réaliser une société. Lorsque les femmes gagnent leur vie, elles consacrent 90 % de leurs revenus à leur ménage, y compris à leur mari», a relevé le patron de la BAD.

La seule femme présidente en l’Afrique, Sahle-Work Zewbe, présidente de l’Etat fédérale d’Ethiopie a félicité son pays d’avoir compris l’innovation Genre. Elle a qualifié cet état d’esprit de «miracle de la volonté politique».

« L’Ethiopie s’inscrit dans une initiative dynamique depuis un an et demi, et cela est le résultat d’une transformation des mentalités. (…), et d’une transformation globale de mon pays », a-t-elle expliqué.

De son côté, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, a suggéré que la décennie 2021-2031 soit placée sous le signe de l’intégration financière de la femme, rappelant que l’égalité du Genre est inscrite en lettre d’or dans les textes de l’Union africaine.

Le sommet mondial du Genre est un événement biennal organisé par les banques multilatérales de développement. Il réunit des responsables de gouvernements, d’institutions de développement, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.