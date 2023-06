Togo-Elections 2023 : Début de la campagne de recensement des électeurs ce 5 juin dans la Zone 3

L’opération du recensement électoral enclenchée depuis le 29 avril dernier au Togo se poursuit ce 5 juin dans la Zone 3 du pays à l’approche des élections législatives et régionales prévues 2023 mais dont la date exacte n’a pas encore été fixée.

Le pays a été divisé en trois Zones par la Commission électorale nationale (CENI) pour faciliter l’organisation de ce nouveau recensement électoral. L’opération du recensement dans la Zone 3 enclenchée ce 5 juin couvre une partie de la région Centrale plus les régions de la Kara et des Savanes. Elle va s’étaler jusqu’au 12 juin 2023. La Zone 3 est un prolongement de la Zone 2 qui regroupait la région Maritime, la région des Plateaux et une partie de la région Centrale.

Près de 2.000 Comités listes et cartes de la CENI seront à pied d’œuvre dans la Zone 3 jusqu’au 12 juin, assure cette Commission électorale. Le principal défi du recensement dans cette dernière Zone du pays sera la couverture des populations déplacées depuis novembre 2021 par la récurrence des attaques terroristes dans les nord-ouest et nord-est du Togo. Ces populations déplacées vont ainsi être recensées sur leur lieu d’accueil, précise la Commission électorale.

A la veille de l’enclenchement de ces opérations d’enrôlement dans la Zone 3, plusieurs voix se sont à nouveau, élevées au sein de l’Opposition togolaise pour réclamer la reprise du recensement dans la Zone 1, en se fondant sur l’esprit et la lettre de l’actuel Code électoral au Togo. L’ANC (Alliance nationale pour le changement) et la DMP (Dynamique pour la majorité du peuple) défendent farouchement ce point de vue.

L’opération a connu une kyrielle de dysfonctionnements dans la Zone 1 qui abrite la grande partie des 8 millions d’habitants du pays, selon le dernier recensement général en date de la population et de l’habitat.