Nigeria : Nouvelle neutralisation de 26 terroristes du «bras armé de Daech» en Afrique de l’Ouest (Officiel)

Musa Danmadami, coordinateur-média du ministère nigérian de la Défense, a déclaré dans un communiqué de presse ce 21 mai que les forces de sécurité nigérianes ont mené une opération contre l’Iswap dans l’État de Borno, ce qui a permis de neutraliser 26 terroristes de l’organisation et d’en blesser d’autres.

Danmadami a expliqué que les autorités nigérianes avaient également arrêté 25 personnes impliquées dans le soutien logistique de l’organisation terroriste.

La crise de leadership qui a débuté au sein de Boko Haram en 2016 a provoqué une scission entre Abubakar Shekau qui dirigeait Boko Haram et Abu Musab al-Barnawi, le fils de Muhammad Yusuf, fondateur de l’organisation terroriste Boko Haram.

Désigné porte-parole de Boko Haram après la mort de son père en 2009, Al-Barnawi a poursuivi ses activités en créant Iswap avec le soutien de l’organisation terroriste Daech.

Les violences sont un immense défi pour le pouvoir au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 215 millions d’habitants. Les nigérians ont élu en février 2023, le nouveau Président, Bola Tinubu, au cours d’un scrutin contesté par l’opposition.

Plus de cent personnes ont été tuées la semaine dernière dans le centre du Nigeria à cause d’affrontements entre communautés, toujours en cours, qui ont forcé des milliers d’habitants à fuir leurs maisons, selon des autorités locales.

Les régions du Nord-ouest et du Centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de tensions et de conflits meurtriers autour de l’exploitation de la terre et des ressources en eau entre communautés d’agriculteurs et d’éleveurs. Des conflits aggravés ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique ainsi que les agissements des groupes armés.