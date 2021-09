Mali: L’ex-Directeur de Cabinet du président déchu IBK incarcéré

L’ancien Directeur de Cabinet du Président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), Mahamadou Camara, a été placé jeudi sous mandat de dépôt dans l’enquête sur l’achat en 2014 de l’avion du chef de l’Etat, selon une source judiciaire.

L’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l’ex-ministre de l’Economie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko, ont déjà été placés sous mandat de dépôt dans cette affaire le 26 août dernier.

Tous les deux sont poursuivis pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d’escroquerie, faux et favoritisme, les mêmes chefs d’accusation qui pèsent sur Camara qui fut Directeur de Cabinet puis ministre du Président Keïta, et vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt ce jeudi matin, après sa comparution.

L’achat sans appel d’offres, d’un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars, ainsi que du matériel militaire, à une société malienne, deux transactions qui avaient valu en 2014 au Mali, des sanctions des institutions financières internationales, notamment le gel pendant six mois des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).

La justice malienne a poursuivi son enquête sur l’achat de l’avion, épinglé par le Bureau du vérificateur général (BVG), autorité indépendante, pour des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d’influence et de favoritisme.

Les partisans de M. Maïga, un poids lourd de la politique malienne et à qui beaucoup prêtent des ambitions présidentielles, ont vu dans son arrestation une tentative de l’écarter de la prochaine élection présidentielle.

Les colonels qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, se sont engagés à organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils en février 2022.