L’Afrique du Sud résolue à lancer ses Centrales électriques flottantes controversées

Le régulateur sud-africain de l’énergie a approuvé mardi des licences de production pour trois Centrales électriques flottantes controversées, dans un contexte de pénuries récurrentes d’électricité en Afrique du Sud.

La société turque Karpowership, l’un des premiers exploitants de centrales électriques flottantes au monde, a remporté en mars un appel d’offres du gouvernement pour développer la fourniture en électricité de l’Afrique du Sud avec des projets de conversion du gaz en électricité dans trois ports.

Mais le ministère de l’Environnement a ensuite bloqué la demande de permis de Karpowership en raison de craintes quant à l’impact environnemental des nouvelles centrales.

Mais, la société a fait appel de la décision du ministère et a obtenu mardi l’approbation du régulateur sud-africain de l’énergie (Nersa). Karpowership SA doit encore obtenir plusieurs autres autorisations avant de pouvoir démarrer la construction de ses centrales.

Les groupes de défense de l’environnement ont fait part de leurs préoccupations concernant les centrales de Karpowership, qui ont besoin de combustible pour convertir le gaz naturel liquéfié en électricité.

Les opposants à ce type de centrales estiment que le projet générera plusieurs millions de tonnes de dioxyde de carbone dans un pays qui était déjà en 2019, le 12ème plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, selon Global Carbon Atlas.

L’Afrique du Sud cherche des alternatives pour l’entreprise d’électricité publique en difficulté, Eskom, alimentée au charbon et paralysée par des années de mauvaise gestion, qui peine à répondre à la demande domestique d’électricité.

Les coupures d’électricité en Afrique sont récurrentes depuis plus de dix ans, plombant l’activité économique et les investissements. En plus, la lenteur observée dans la campagne de vaccination en Afrique du Sud entraînera des risques pour l’économie qui pourraient persister jusqu’en 2022, a averti l’agence de notation Fitch Ratings.