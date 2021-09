Le Zimbabwe fait appel aux pays voisins pour mettre fin aux coupures d’électricité

Le Zimbabwe va importer de l’électricité du Mozambique et de la Zambie pour mettre fin aux coupures du courant dans le pays, a déclaré jeudi le ministre de l’Energie, Zhemu Soda.

L’importation de l’énergie électrique, a-t-il expliqué, va porter sur un total de 280 mégawatts d’électricité afin d’augmenter la disponibilité de l’énergie au Zimbabwe suite à la réduction de sa capacité de production.

«Nous sommes actuellement en négociation avec le Mozambique pour 180 mégawatts supplémentaires et avec la Zambie pour 100 mégawatts», a expliqué M. Soda aux membres du Parlement. Le Zimbabwe importe actuellement plus de 35% de ses besoins en électricité du Mozambique et de l’Afrique du Sud.

La décision de se tourner vers ses voisins fait suite à la réduction de la capacité de production des deux principales centrales électriques, Kariba South et Hwange, qui font l’objet de travaux de réhabilitation.

La Zimbabwe Electricity Supply Authority a annoncé des coupures de courant quotidiennes pouvant aller jusqu’à huit heures par jour, dans la plupart des régions du pays.

Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit une croissance de 6% de l’économie du Zimbabwe en 2021, soit presque le double de sa précédente prévision, en soulignant que le pays s’est montré résilient face à la pandémie et à d’autres chocs.

La pandémie avait affaibli l’économie du Zimbabwe peu après sa contraction de 6% en 2019, en raison de l’impact de l’énorme cyclone Idai et d’une sècheresse dévastatrice. En 2020, la récession s’était poursuivie avec un recul de 4% du PIB.

Le Zimbabwe a souffert pendant plus d’une décennie d’hyperinflation et de récessions. L’inflation a commencé à ralentir, passant de 700% l’année dernière à environ 162% le mois d’août dernier. Le FMI précise que le Zimbabwe a apuré ses arriérés en souffrance, à la fin 2016.