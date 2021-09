L’ONU s’engage à soutenir la Sierra Leone pour renforcer la démocratie

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas), le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, a déclaré dans un communiqué, que son institution allait soutenir Freetown «dans ses efforts inlassables pour consolider la réconciliation nationale, la démocratie et le développement», au terme d’une visite dans ce petit pays ouest-africain.

Lors de son séjour à Freetown, Annadif a été reçu par le président Julius Maada Bio, avec lequel il a discuté d’une «série de questions nationales et régionales, y compris des moyens pour renforcer le partenariat entre les Nations Unies et Sierra Leone afin de mieux soutenir le pays» dans les trois volets évoqués. A savoir la consolidation des institutions démocratiques, des droits de l’homme et du développement.

La visite du successeur du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, dont la mission a pris fin le 7 avril 2021, s’inscrivait dans le cadre de sa tournée de familiarisation dans la sous-région.

Le diplomate tchadien «a également félicité» le gouvernement et le peuple sierra-léonais pour leur engagement à consolider la réconciliation nationale et a «encouragé tous les acteurs à maintenir le dialogue pour garantir des élections générales pacifiques et inclusives en 2023».

Petit pays d’Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone a été dévastée entre 1991 et 2002 par une guerre civile qui avait fait plus de 50.000 morts.