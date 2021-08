Libye: Des pays voisins en concertation pour préparer les élections générales libyennes

Les ministres des Affaires étrangères d’Egypte, de la Tunisie, du Tchad, du Niger et du Soudan se réuniront, lundi et mardi à Alger, pour discuter de la situation politique et sécuritaire en Libye, à l’approche des élections générales de décembre prochain, devant mettre fin à une longue crise politique et institutionnelle dans ce pays.

Outre l’Algérie, pays hôte de cette rencontre verra la présence outre des représentants de pays voisins, ceux de l’ONU, Jan Kubis et du Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Bankole Adeoye, ainsi que le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des intenses efforts visant à d’accompagner les Libyens dans la dynamisation du processus de règlement politique de la crise à travers un dialogue inclusif et de permettre aux Libyens de construire un Etat et des institutions où prévaudront la sécurité et la stabilité.

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a jugé, lors d’une conférence de presse, indispensable que les pays limitrophes de la Libye puissent se réunir pour aider les Libyens à parachever le processus politique de la réconciliation nationale mené sous l’égide des Nations unies, soulignant l’urgence de «mettre fin aux ingérences extérieures, à l’afflux des armes et d’obtenir le retrait des combattants étrangers et des mercenaires».

«Les États-Unis se félicitent de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à stabiliser la Libye et la région, et à garantir le retrait des forces étrangères, y compris les combattants étrangers et les mercenaires», a tweeté l’ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, à l’issue de sa rencontre à Tunis avec Lamamra.