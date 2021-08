Côte d’Ivoire-Mali : Une commission mixte planche sur la matérialisation de la frontière commune

La Commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Mali-Côte d’Ivoire vient de tenir sa première rencontre à Bamako afin d’élaborer une ‘feuille de route’ pour la relance des activités de coopération transfrontalière.

Cette rencontre pour objectif principal de lancer le processus de matérialisation/démarcation de la frontière commune et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les deux pays.

Elle vise également l’élaboration d’un chronogramme des activités de délimitation/démarcation de la frontière entre les deux pays et la validation bilatérale du projet d’accord-cadre de coopération transfrontalière Mali-Côte d’Ivoire.

La ligne frontalière entre la Côte d’Ivoire et le Mali est longue de 532 km environ. L’objectif des deux parties est de transformer les zones transfrontalières en espaces de bien-être, de cohabitation et d’entente parfaite. Un Accord-cadre de matérialisation des frontières communes a été signé en juillet 1999 à Bamako.

Au terme de leurs travaux, les deux délégations ont adopté des recommandations, notamment une large sensibilisation des autorités, des acteurs/partenaires et des populations frontalières tout le long du processus de matérialisation de la ligne frontière.

Les deux parties ont convenu de respecter le chronogramme commun proposé dans l’évaluation du budget des campagnes de délimitation/démarcation, et la mobilisation des ressources par la Commission auprès des États et des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ce projet dans les délais.