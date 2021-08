Levée de l’interdiction de circuler à moto à l’ouest du Niger le 1er septembre

L’interdiction de circuler à moto imposée depuis 2020 dans la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger, pour lutter contre les attaques sanglantes de jihadistes présumés, sera levée le 1er septembre, ont annoncé mardi les autorités de Niamey.

«L’interdiction de la circulation pour les motos sera levée à compter du 1er septembre», a indiqué à Tidjani Ibrahim Katiella, gouverneur de Tillabéri, située dans la zone des « trois frontières » entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, théâtre d’attaques sanglantes et régulières de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda.

Cette décision a été prise lundi à Tillabéri, capitale régionale, lors d’une réunion présidée par le ministre nigérien de la Défense, Alkassoum Indatou.

Pour tenter d’enrayer les violences en cours depuis 2017 dans cette région, le gouvernement nigérien y a décrété l’état d’urgence, interdit depuis janvier 2020 la circulation des motos de jour comme de nuit, réglementé la vente du carburant et fermé des marchés soupçonnés de ravitailler les groupes armés et d’abriter «leurs informateurs».

Ce durcissement des mesures sécuritaires avait entraîné des mouvements de protestation parfois violents des habitants. Ces mesures «ont eu des répercussions économiques difficilement supportables par les populations», ont dénoncé la semaine dernière des députés de Tillabéri.

Une mission d’experts du G5 Sahel a séjourné à Niamey du 15 au 19 août pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un programme d’inclusion financière en faveur de l’emploi des jeunes dans les zones sensibles et d’insécurité.

Elle avait pour but d’échanger avec la coordination nationale du G5 Sahel et les acteurs clés intervenant dans les domaines de l’entrepreneuriat des jeunes, la formation professionnelle, de la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et de la micro-finance.