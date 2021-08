Près de 20 migrants morts noyés au large de la Libye

Dix-huit migrants égyptiens cherchant à rejoindre l’Europe sont morts noyés dans un naufrage au large de la côte ouest de la Libye, a-t-on appris mardi auprès de garde-côtes libyens.

Les dix-huit Egyptiens sont morts dans le naufrage de leur embarcation et 51 autres migrants ont été secourus, a indiqué mardi un responsable des garde-côtes libyens, qui s’appuie sur les témoignages des rescapés pour dresser ce bilan.

«Seize migrants parmi lesquels une femme et un enfant ont disparu (dimanche) au large de Zouara, 48 migrants ont survécu», avait révélé lundi sur Twitter, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citant le décompte de son système de données Missing Migrants Project.

Malgré une insécurité persistante, la Libye demeure un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km des côtes libyennes.

A la faveur d’une accalmie des violences en Libye, le nombre de migrants partis de ce pays et interceptés depuis janvier 2021 en Méditerranée, alors qu’ils tentaient de gagner l’Europe a doublé par rapport à la même période en 2020, selon des experts.

Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l’Europe a plus que doublé cette année, a souligné à la mi-juillet l’OIM, précisant que près de 970 personnes ont péri en Méditerranée depuis le début de l’année.

Toujours selon l’OIM, 20.257 migrants ont été interceptés entre janvier et août et renvoyés vers la Libye, dont les garde-côtes font l’objet de multiples accusations de mauvais traitements, même si les autorités libyennes mettent souvent en avant un manque de moyens et des effectifs insuffisants pour justifier les cas de mauvais traitements.