Gambie/Covid-19 : La vaccination désormais incontournable pour les employés du secteur du tourisme

Les autorités gambiennes ont imposé la vaccination obligatoire contre la Covid-19 à tous les employés du tourisme, menaçant les entreprises du secteur de se voir priver de leur autorisation d’exercer en cas de manquement.

«Le ministère du Tourisme et de la Culture demande à tous les opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs de s’assurer que leurs employés soient vaccinés dans leur intégralité», indique un communiqué ce mardi. «Les entreprises qui ne respecteront pas cette mesure ne seront pas autorisés à exercer lors de la prochaine saison touristique et se verront priver de leur licence», a mis en garde le ministère. La saison touristique commence vers octobre en Gambie.

L’économie de la Gambie, l’un des plus petits pays d’Afrique, est lourdement tributaire du tourisme international, principale source de revenus à côté de l’agriculture et de l’argent envoyé par les Gambiens vivant à l’étranger.

Ancienne colonie britannique indépendante depuis 1965, la Gambie est constituée d’une étroite bande de terre qui s’étire à l’intérieur du Sénégal le long du fleuve Gambie, et d’une ouverture sur l’Atlantique prisée de touristes.

La Gambie a enregistré son premier cas de coronavirus en mars 2020, après des annonces gouvernementales de mesures visant à contenir la propagation de la pandémie. En septembre de la même année, une centaine de soldats sénégalais de la force ouest-africaine en Gambie ont été testés positifs à la Covid-19, à leur retour au pays.

La force de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest en Gambie (Micega) avait été déployée en janvier 2017 pour contraindre l’ex-président gambien Yahya Jammeh (1994-2017) à céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow. Ce pays d’environ deux millions d’habitants a officiellement enregistré 9.318 cas de coronavirus, dont 277 mortels.