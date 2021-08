Ebola en Côte d’Ivoire: Un nouveau cas suspect et neuf cas contact identifiés préoccupent les autorités 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi qu’en plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d’Ivoire, un cas suspect et neuf cas contact avaient été identifiés et étaient suivis.

«Concernant les chiffres, il y a deux cas. Un qui a été confirmé – une jeune femme -, et il y a également un cas suspect», a déclaré un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse à Genève. «Il y a actuellement neuf cas contact identifiés», a-t-il ajouté.

Des vaccinations ont eu lieu dans un bidonville du quartier des Deux Plateaux de la capitale économique ivoirienne, où la jeune fille de 18 ans était venue rejoindre, par la route, son compagnon, depuis la ville de Labé en Guinée. «On sait que la patiente a séjourné ici avant d’aller à l’hôpital, donc toutes les personnes aux alentours qui sont les cas contacts devaient être vaccinées», a déclaré Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé.

Des vaccinations ont débuté lundi auprès du personnel soignant à Abidjan et doivent aussi concerner, outre les cas contacts, les forces de sécurité déployées à la frontière de la Guinée. «Nous comptons atteindre d’ici les prochains jours 2.000 personnes contacts», ceux ayant voyagé avec la jeune femme contaminée et ceux ayant été en contact avec ces voyageurs au cours du trajet entre Labé et Abidjan, a affirmé M. Demba.

Il a précisé que les familles du personnel soignant ayant été en contact avec la patiente seront également vaccinées par précaution. Avec le Liberia et la Sierra Leone, la Guinée avait été durement touchée de 2013 à 2016 par une épidémie d’Ebola ayant fait des milliers de morts.