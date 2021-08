Niger: Coopération militaire renforcée entre Niamey et Washington via un exercice militaire «stratégique»

Des militaires américains de la Force de réaction pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest (NARF) ont mené un exercice «stratégique au Niger du 7 au 9 août», a annoncé jeudi le commandement américain de cette force.

Cet exercice a permis à la NARF de tester «sa portée opérationnelle dans toute la région», a déclaré le major-général Andrew M. Rohling, commandant de la Force opérationnelle pour l’Europe du Sud et l’Afrique (SETF-AF) dont dépend la NARF, cité dans le communiqué. La mission de la NARF est de réagir aux crises et aux situations d’urgence en Afrique du Nord et de l’Ouest, «y compris la protection des intérêts américains», indique le texte.

Le Niger est confronté aux actions meurtrières de groupes jihadistes armés. Plus de 420 civils ont été tués depuis le début de l’année dans l’ouest du Niger dans des attaques menées par des groupes jihadistes, qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir, a affirmé mercredi Human Rights Watch (HRW). Neuf attaques documentées par HRW ont été menées entre janvier et juillet dans des villes, villages et hameaux des régions de Tillabéri et Tahoua.

On estimait en 2017 à 800 le nombre de soldats américains – essentiellement des forces spéciales actives contre les groupes jihadistes – au Niger où les Etats Unis, outre la base de Niamey, disposent d’une importante base de drones dans la région d’Agadez (nord) proche de la Libye. La France de son côté va entamer à la fin de l’année la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel après huit ans de présence, au profit d’un dispositif allégé de 2.500 à 3.000 hommes, contre les quelque 5.000 qui composent la force Barkhane amenée à disparaître.