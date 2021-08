Covid-19: Après les USA, l’Italie envoie d’importantes doses de vaccin en Tunisie

La Tunisie, en grande difficulté face à un nouveau rebond de l’épidémie de Covid-19, a reçu ce 1er août 1,5 million de doses de vaccins fournis par l’Italie, a annoncé la présidence de la République. Le président tunisien Kais Saied a accueilli cette cargaison en personne et a vivement critiqué la gestion de l’épidémie de Covid-19 de l’ancien gouvernement.

«Plus d’une année est passée, les réunions se succèdent, mais les gens sont hospitalisés et meurent par centaines chaque jour, en plus de la propagation des contaminations», a dénoncé M. Saied. La Tunisie est frappée de plein fouet par un pic meurtrier de coronavirus. Face à la propagation du variant Delta et au manque d’oxygène dans ses hôpitaux, la Tunisie est actuellement dans une situation critique.

Cet Etat du Maghreb de presque 12 millions d’habitants enregistre l’un des pires taux de mortalité officiels du monde, avec presque 20.000 décès liés au nouveau coronavirus. Pour tenter d’éviter une catastrophe sanitaire, des dons de vaccins affluent du monde entier depuis quelques semaines. Vendredi dernier, Tunis avait déjà reçu un million de doses de vaccins du laboratoire Moderna, donnés par les Etats-Unis. Grâce à cette vague de don, le pays espère vacciner environ 50% de sa population d’ici à la mi-octobre, selon les autorités.

Saied s’est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet et a suspendu le Parlement.

Dans ce contexte, plusieurs arrestations ont fait polémique ces trois derniers jours. Deux députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, un parti ultraconservateur allié d’Ennahdha, ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche. M. Saied a annoncé mercredi dernier la mise en place d’une cellule de crise pour gérer la pandémie de la Covid-19, supervisée par un haut gradé militaire.