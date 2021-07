L’OCHA accord au Niger 15 millions de dollars pour répondre à ses besoins humanitaires

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a accordé au Niger une enveloppe de 15 millions de dollars qui s’inscrit dans le cadre du tout premier fonds commun régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

L’organisme du système des Nations Unies précise lundi dans un communiqué, que le Niger est confronté à «une urgence humanitaire complexe où la violence et l’insécurité permanentes ont été aggravées par la pauvreté endémique, la pression démographique et les chocs climatiques».

Dans les régions transfrontalières du Niger, souligne le document, «les conflits armés dans les pays voisins (Burkina, Mali et Nigeria) continuent d’aggraver l’instabilité. Les déplacements de population et les effets de contagion sont fortement ressentis».

A ce jour, le Bureau de l’OCHA estime que «le Plan de réponse humanitaire pour le Niger n’est couvert qu’à 14%, avec seulement 75 millions de dollars reçus sur un total de 523 millions requis». Le Niger est donc «le pays le plus sous-financé de la région».

D’après une étude de l’instance onusienne, 29 millions de personnes localisées au Burkina, au Nord du Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et au Nord-Est du Nigeria ont un besoin urgent d’aide humanitaire.

Pays parmi les plus pauvres du monde, le Niger lutte depuis des années contre des groupes jihadistes sahéliens dans sa partie occidentale et les islamistes du groupe nigérian Boko Haram dans le sud-est, sans parvenir à les vaincre, malgré la coopération régionale et l’aide militaire de certains pays occidentaux.