Covid-19: Les Sénégalais sont invités à éviter les déplacements lors de la fête de la Tabski

Les autorités sénégalaises ont appelé jeudi, les citoyens à éviter les déplacements à l’occasion de la Tabaski, la fête de Aïd Al-Adha (fête du sacrifice), qui entraîne habituellement d’importants mouvements de population à travers le pays, après des records de contaminations au Covid-19 ces derniers jours.

Le Comité national de gestion des épidémies, principal organe de lutte contre le coronavirus, «recommande le port systématique du masque», ainsi que d’éviter les «déplacements et voyages pendant cette période de fête de la Tabaski», a déclaré sur les réseaux sociaux le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Prévue en milieu de semaine prochaine, la Tabaski est l’occasion pour les Sénégalais de rendre visite à leurs proches dans les régions et de partager en famille et avec les voisins un mouton sacrifié le jour même. Les autorités recommandent aussi de «privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les services», a dit le ministre.

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi, 674 nouvelles contaminations, au lendemain du record de 733 cas positifs, soit un taux de positivité de plus de 25%. Depuis le début de la pandémie, 48.270 contaminations, dont 1.209 décès, ont été officiellement recensés au Sénégal.

Le ministre de la Santé a aussi annoncé l’arrivée d’ici à la fin du mois de près de 500.000 doses de vaccins, alors que le pays fait face à une pénurie. L’augmentation rapide des contaminations au Sénégal s’inscrit dans un rebond général en Afrique qui est confronté à une troisième vague du covid-19.