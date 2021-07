La Banque Mondiale accorde à la Côte d’Ivoire plus de 110 milliards Fcfa pour promouvoir l’emploi agricole et industriel

L’État de Côte d’Ivoire et la Banque mondiale (BM) ont signé mercredi un accord de 200 millions de dollars (110,9 milliards Fcfa) visant à promouvoir l’emploi dans les secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie.

«Nous voulons accompagner activement la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre du programme présidentiel Vision 2030 en vue de la transformation structurelle du pays», a déclaré le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg.

La signature de cet accord intervient dans le cadre du Projet de promotion des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET).

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi s’est réjouit de cet appui qui vise à relancer l’économie du pays, impacté par la Covid-19, précisant qu’avec ce fonds, la Côte d’Ivoire devrait créer davantage d’emplois décents et plus productifs dans le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie.

L’Etat ivoirien a créé un Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF), pour collecter, analyser et diffuser l’information sur le marché du travail, selon un décret adopté en Conseil des ministres.

Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, «l’ONEF vient s’ajouter à un dispositif existant afin de renforcer l’action de l’Etat dans le secteur de la création d’emplois et de l’adéquation entre la formation et l’emploi».

Le chef de l’Etat, a-t-il rappelé, fait de la question de l’emploi une priorité dans sa gouvernance. Il a entrepris de grands projets structurants depuis 2011 visant à améliorer le climat des Affaires et stimuler les investissements privés dans le pays.