Covid-19 : Nouveau record de contaminations au Sénégal

Le Sénégal a annoncé mercredi avoir enregistré un nombre record de contaminations à la Covid-19, à quelques jours de la célébration de l’Aïd Al Adha (fête du sacrifice), dans ce pays musulman.

Dans son bulletin quotidien, le ministère de la Santé a indiqué que sur 2.854 tests réalisés, 733 étaient positifs, soit un taux de positivité de plus de 25%, contre 127 nouveaux cas il y a tout juste une semaine.

La région de Dakar qui compte la moitié de ces nouvelles contaminations, est la plus touchée du pays. Au cours de la dernière semaine, 3.160 cas ont été enregistrés au Sénégal, faisant passer le nombre total de contaminations de 44.436 à 47.596.

La plupart des restrictions sanitaires, comme le couvre-feu et les interdictions de rassemblement ont été levées par le président Macky Sall après des émeutes sociopolitiques en mars 2021.

Par ailleurs, le syndicat national des médecins (Sames) a appelé mardi dernier le gouvernement à «interdire tous les rassemblements religieux, culturels et politiques».

«Les services de la santé sont au bord de l’implosion, surtout à Dakar, et bientôt ce sera quasi-impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes», a averti le syndicat médical.

Au Sénégal, le rythme des décès dus au Covid-19 n’a jusqu’à présent pas suivi la même courbe que celle des contaminations. Deux nouveaux décès ont été recensés ce mercredi, pour un total de 1.203 décès depuis mars 2020.

Une convention globale de 6,75 millions d’euros a été signée, vendredi 9 juillet 2021, entre l’Etat du Sénégal et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour la mise en place d’une usine de production de vaccins contre la Covid-19. Cette enveloppe servira à financer la réalisation d’études de faisabilité technique et la préparation d’un pôle de production.