Le FMI va débloquer la dernière tranche d’aide promise à l’Egypte

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi le déblocage de la dernière tranche d’aide de quelque 1,7 milliard de dollars promise à l’Egypte dans le cadre d’un plan annuel.

«L’Egypte a répondu à la crise du Covid-19 par un assouplissement budgétaire et monétaire prudent, qui a contribué à atténuer l’impact sanitaire et social tout en préservant la stabilité économique, la viabilité de la dette et la confiance des investisseurs», a commenté le Fonds dans un communiqué.

«Avec des risques persistants pour les perspectives résultant de l’incertitude mondiale et de la dette publique élevée et des besoins de financement bruts de l’Égypte, les politiques budgétaire et monétaire à court terme devraient continuer à soutenir la reprise tout en continuant à préserver la stabilité macroéconomique», recommande néanmoins le FMI.

L’accord de principe pour le décaissement de cette dernière tranche avait été annoncé le 25 mai, à l’issue d’un second examen de l’économie égyptienne.

Fin juin 2020, le FMI avait accordé un plan d’aide sur 12 mois d’un montant total de 5,2 milliards de dollars à l’époque (5,4 milliards équivalents aujourd’hui) avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus.

Le Conseil d’administration avait ensuite donné son aval en décembre dernier au déblocage de 1,6 milliard à l’issue du premier examen de l’économie égyptienne. Il avait alors estimé que les autorités égyptiennes avaient bien géré la pandémie.

D’après le FMI, l’Egypte a enregistré une croissance de 3,6% l’année dernière. De plus, alors que la pandémie a rendu difficiles les envois de fonds de la diaspora africaine envers le continent, la Banque mondiale indique que le pays fait partie des cinq premières destinations des envois de fonds mondiaux en 2020.