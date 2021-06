Enième attaque contre une Université au nord-ouest du Nigeria

Une Université pour filles du nord-ouest du Nigeria a été visée jeudi par une attaque terroriste qui s’est soldée par la mort d’un policier et trois enseignants alors qu’un nombre indéterminé d’étudiantes manquant à l’appel, a annoncé la police.

«Plusieurs unités de police sont actuellement à la poursuite de bandits qui ont attaqué aujourd’hui le 17 juin 2021 l’Université publique de Birnin Yauri, dans l’Etat de Kebbi», selon un communiqué de la police.

Lors de l’attaque, «un policier a été tué et une étudiante a été blessée par balle», précise la police, ajoutant que «trois enseignants et un nombre encore indéterminé d’étudiantes manquent à l’appel». Il s’agit de la troisième attaque visant des écoliers ou des étudiants en moins de trois semaines dans le nord-ouest et le centre du Nigeria.

Les bandes criminelles du Nord et Centre du Nigeria pratiquent depuis des années des enlèvements contre rançons en attaquant des villages ou des bus sur des axes routiers. Mais ces derniers mois, elles ont multiplié les attaques visant des établissements scolaires et universitaires.

Depuis décembre 2020, près de 900 enfants et adolescents ont été enlevés au Nigeria dans l’attaque de leurs établissements. Le Nigeria fait face à d’autres immenses défis sur le plan de la sécurité, notamment une rébellion jihadiste dans le Nord-Est, depuis 2009.