La Corée du Sud appuie des projets de développement au Sénégal

Le Sénégal vient de bénéficier de la Corée du Sud d’une enveloppe de 21 millions de dollars US, soit environ 11.413.920.000 FCFA, par le biais de l’Agence coréenne de Coopération internationale (KOICA).

Ce prêt est destiné au financement de la 2ème phase du Projet de développement de la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. D’un coût de 11.000.000 dollars, ce projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des revenus agricoles par la construction et la réhabilitation des infrastructures de production et de gestion post-récolte, telles que les rizeries, les magasins de stockage et le centre d’exploitation de services mécanisés.

Le prêt bénéficiera également au Projet de village pilote SAEMOUL à Podor pour un montant de 2.500.000 dollars. Ce projet devrait permettre d’améliorer la résilience des résidents par le biais du renforcement de leurs capacités et d’accroître la productivité agricole.

La troisième contribution de la KOICA d’une valeur de 7.500.000 dollars US, soit 4.076.400.000 FCFA, concerne le projet d’établissement d’un Centre de création et d’incubation de start-up au sein de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio.

Ce projet vise à autonomiser les jeunes sénégalais à travers l’entreprenariat et de soutenir les start-up par le biais de programmes d’un centre d’incubation et d’un «maker space».

Le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a annoncé que son pays envisage la signature d’un accord-cadre de coopération avec Séoul, qui va améliorer l’efficacité de l’aide avec une liste de projets sélectionnés, conformément au Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) du ‘Plan Sénégal Emergent’.