Plusieurs localités du Sénégal inondées suite à de fortes pluies

Plusieurs localités du Sénégal font face à des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, causant de nombreux dégâts matériels, surtout dans la banlieue de Dakar, régulièrement confrontée à de graves inondations.

«Sur la semaine du 13 au 20 août, on voit qu’à part Dakar Yoff, Gorée et Dakar Plateau qui ont moins de 150 mm, toutes les autres stations ont dépassé 150 mm. Ce qui a fait qu’on a eu la situation d’inondation», a relevé, lundi, Ousmane Ndiaye, membre de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Une situation qui a conduit l’État à déclencher, samedi dernier, le plan national d’organisation des secours (Orsec) pour soulager les populations des zones sinistrées.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome coordonne ce plan national qui comprend notamment le pompage des eaux et le recasement temporaire des sinistrés dans des écoles et dans d’autres sites publics.

Révoltés par cette situation qui revient à chaque hivernage, des habitants de la banlieue dakaroise ont improvisé des manifestations. L’autoroute à péage et la route nationale ont été bloquées pendant des heures par des centaines de jeunes exigeant une résolution définitive à la problématique des inondations.

«Nous exigeons une enquête parlementaire sur les milliards du programme décennal de gestion des inondations lancé il y a neuf ans et qui n’ont, en rien, pu résoudre la question des inondations», a décrié pour sa part Abdou Bara Mbacké, député de l’opposition, s’exprimant dimanche sur les ondes d’une radio privée dakaroise.

A son accession à la tête du pays en 2012, le président Macky Sall avait lancé le programme décennal de gestion des inondations (PDGI) avec un budget de 766,988 milliards de Francs CFA (1,368 milliard de dollars US) pour une solution définitive à ce problème récurrent au Sénégal.