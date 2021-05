La France accorde un prêt de 68 millions d’euros à la Côte d’Ivoire pour le développement du coton

La France et la Côte d’Ivoire ont signé jeudi à Abidjan un accord de coopération pour le développement d’un projet d’envergure dans la filière coton d’un montant de 45 milliards de FCFA (68,6 millions d’euros).

L’accord a été signé entre le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire, en visite à Abidjan, le directeur de l’AFD Emmanuel Debroise et les ministres ivoiriens de l’Economie et du Budget, Adama Coulibaly et Moussa Sanogo.

Le prêt, octroyé par l’Agence française de développement (AFD), vise à financer sur cinq ans le projet de Résilience des systèmes cotonniers en Côte d’Ivoire (Resco).

Le projet Resco vise à soutenir «la professionnalisation et la durabilité de la filière cotonnière en Côte d’Ivoire, par une transition agro-écologique, afin d’accroitre la production en préservant les ressources naturelles». Il va cibler dans le nord de la Côte d’Ivoire, bassin cotonnier du pays, 120.000 exploitations agricoles familiales tout en «assurant une bonne gouvernance de la filière, incluant les femmes et les jeunes».

Ce nouveau projet, sous maîtrise d’ouvrage du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, sera exécuté en partenariat public-privé par INTERCOTON, première interprofession de Côte d’ivoire, qui cofinance le projet, avec les producteurs, à hauteur de 30%. Il prévoit des infrastructures (routes rurales, équipements de stockage et de transformation).

Coulibaly s’est réjouit de cette convention qui vient marquer l’engagement de la France à accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire dans sa politique d’amélioration de la production agricole.

La production cotonnière en Côte d’Ivoire s’est soldée par une récolte de 553.000 tonnes, contre 490.000 lors de la campagne précédente, hissant le pays au 2e rang des producteurs africains de «l’or blanc», après le Bénin.