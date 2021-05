L’Allemagne restituera en 2022 au Nigeria, des œuvres d’art pillées durant la colonisation

L’Allemagne compte restituer au Nigeria à partir de 2022, des sculptures désignées comme «bronzes du Bénin» issues de pillages remontant à l’époque coloniale, a annoncé jeudi la secrétaire d’Etat allemande à la Culture, Monika Grütters.

«Nous voulons contribuer à la compréhension et à la réconciliation avec les descendants de ceux dont les trésors culturels ont été dérobés pendant la colonisation», a indiqué Mme Grutters, dans un communiqué, à l’issue d’une réunion entre experts de musées et responsables politiques.

«Nous prévoyons les premières restitutions au cours de l’année 2022», a-t-elle ajouté. Le musée ethnographique du Forum Humboldt de Berlin possède environ 530 objets historiques dont plus de 400 bronzes issus de l’ancien Royaume du Bénin. L’ambassadeur du Nigeria en Allemagne, Yusuf Tuggar, avait récemment demandé leur restitution.

Les bronzes du Bénin figurent parmi les artefacts les plus réputés de l’art africain. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ils décoraient le palais royal du Royaume du Bénin. Mais ils ont été répartis dans plusieurs musées européens après le pillage du pays par les Britanniques à la fin du XIXe siècle.

En Europe, la plupart des anciennes puissances coloniales ont lancé ces dernières années des réflexions sur la réappropriation de leur patrimoine par les anciens pays colonisés. Le British Museum s’est prononcé pour un retour de certaines œuvres au Nigeria, mais sous la forme de prêts. La France a approuvé fin 2020, la restitution de 26 pièces pillées en 1892 dans l’ancien Royaume du Bénin.

Le Nigeria veut construire un nouveau musée pour exposer les précieux bronzes. Le futur bâtiment devrait sortir de terre à la fin 2024 à Benin City (Etat d’Edo), à partir d’un financement initial de 3,4 millions d’euros, auquel participe le British museum.