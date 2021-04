Le Président du Bénin Talon durcit le ton contre les responsables des violences pré-électorales

Le président béninois Patrice Talon a promis ce mercredi au lendemain de sa réélection avec plus de 86% des voix, de poursuivre et de punir les responsables des violences pré-électorales qui ont éclaté dans le centre du pays.

«On a atteint des proportions inacceptables dans la République et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais», a mis en garde M. Talon au terme de la visite d’un hôpital où il a rencontré des membres des forces de l’ordre blessés et promis «d’identifier les instigateurs» des manifestations.

Des violences ont éclaté la semaine dernière dans plusieurs communes du centre du pays, fief de l’ancien président Thomas Boni Yayi, et des manifestants avaient dressé des barrages sur les routes principales, coupant la circulation du Sud vers le Nord.

Les manifestants dénonçaient l’absence d’une opposition crédible au scrutin de dimanche. Ils ont été délogés par les forces de l’ordre. «21 personnels des forces de défense et de sécurité ont été blessés par balles», a affirmé le ministre de l’Intérieur Sacca Lafia.

Deux personnes sont mortes par balles et cinq personnes ont été blessées à Savè, selon des témoins. «Nous allons œuvrer ensemble à instaurer un climat de stabilité, de sécurité et de paix afin que ce genre de choses n’arrive plus jamais», a dit M. Talon, devant la presse.

Mardi soir, la Commission électorale a annoncé sa victoire avec plus de 86% des voix, face à Corentin Kohoué (2,3% des voix) et Alassane Soumanou (11,29%), deux anciens députés quasiment inconnus des électeurs.

Les Etats-Unis ont appelé mercredi, le pouvoir au Bénin «à tenir des consultations afin de s’assurer que les élections futures soient compétitives et inclusives».