Plus de 16.000 doses de vaccin au Malawi, ont atteint leur date de péremption et vont être détruits, a annoncé mercredi, le ministre malawite de la Santé, Charles Mwansambo.

Ce dernier a précisé que sur un lot de 102.000 doses envoyées par l’Union africaine (UA), quelque 16.400 n’ont pas été utilisées et leur date a expiré mardi.

Sur le total de 530.000 doses du vaccin AstraZeneca reçues par le pays du gouvernement indien et de l’UA, via le programme Covax, 46% ont été utilisées à ce jour, a précisé le ministre.

Depuis les premières vaccinations en mars, le Malawi a seulement vacciné 300.000 personnes sur les 11 millions ciblées, soit un objectif de quelque 60% de la population «pour être suffisamment protégés», selon le ministre.

Parmi les pays les plus pauvres du monde, le Malawi était jusqu’en janvier 2021, un des derniers pays à ne pas avoir opté pour un confinement pour lutter contre la pandémie. La justice avait interdit en avril dernier de telles restrictions, pour sauver une économie fragile, essentiellement basée sur le secteur informel.

Un défenseur des droits de l’Homme, Gift Trapence, était allé devant les tribunaux pour empêcher le gouvernement d’imposer un confinement pour sauver l’économie. Mais en début d’année, face à une flambée de contaminations, le président Lazarus Chakwera, a ordonné un couvre-feu nocturne, limité les ventes d’alcool et fermé les écoles pendant trois semaines.

En février dernier, des dizaines de travailleuses du sexe sont descendues dans les rues pour protester contre les restrictions sanitaires, qui les privent de leur gagne-pain.

Dans ce pays d’Afrique australe, un des plus pauvres du monde, la Covid-19 a considérablement fragilisé les petites entreprises et encore aggravé la misère. Le gouvernement a commencé à distribuer 9,5 milliards de kwacha (plus de 21 millions d’euros) aux citoyens les plus affectés.